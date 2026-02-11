Valeria Graci arriva a Bergamo | Racconto la mia storia divertendo ed emozionando
Valeria Graci è arrivata a Bergamo e ha raccontato che sul palco condivide la sua vita. Dopo lo spettacolo, molti spettatori le hanno scritto sui social, dicendo che le sue storie li hanno fatti ridere e emozionare. La comica dice che questa reazione forte e sincera la rende molto felice, perché non è cosa da tutti.
“Sul palco racconto la mia vita: dopo aver assistito allo spettacolo molti spettatori mi hanno scritto sui social dicendo che li ho fatti divertire ma anche emozionare ed è una grande soddisfazione perché non è scontato avere un eco così forte”. Con queste parole Valeria Graci, attrice, comica e conduttrice televisiva, illustra lo spettacolo “Volevo essere io”, che la vedrà protagonista al cineteatro Colognola, a Bergamo, venerdì 13 febbraio alle 21. L’artista, amata dal pubblico della tv, del cinema e del teatro, plana con leggerezza sulle sue esperienze personali incoraggiando tutti a trovare la versione migliore di se stessi invece di desiderare di essere qualcun altro.🔗 Leggi su Bergamonews.it
