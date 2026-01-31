Valeria Graci la difficile separazione dall’ex marito | Le cicatrici rimangono ma fortificano

Valeria Graci si apre a Verissimo, parlando della sua separazione difficile dall’ex marito. La comica racconta che le ferite del passato ci sono ancora, ma ora le sente come un punto di forza. Ricorda gli anni in cui ha subito violenza psicologica e confessa che, nonostante tutto, è riuscita a reagire e a ricostruirsi.

(Adnkronos) – Un passato che ha lasciato tante cicatrici. Valeria Graci, ospite oggi 31 gennaio a Verissimo, ha parlato della difficile separazione dall’ex marito: anni fa aveva rivelato di essere stata vittima di violenza psicologica. “Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti sono diversi adesso, il tempo cura un po’, le cicatrici rimangono, però fortificano tantissimo”, ha detto l’attrice comica nel salotto di Silvia Toffanin. Ma a distanza di anni Valeria Graci ha assunto una nuova consapevolezza: “Se non avessi vissuto quei momenti, quelle difficoltà, oggi non sarei la donna che sono. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valeria Graci, la difficile separazione dall’ex marito: “Le cicatrici rimangono ma fortificano” Approfondimenti su Valeria Graci Lettere Chi sono il nuovo fidanzato di Valeria Graci, Antonio, e l’ex marito Simon Russo: “È stato difficile superare quell’inferno” Valeria Graci ha finalmente raccontato chi è il suo nuovo compagno, Antonio. Valeria Graci: “Con Antonio è stato un colpo di fulmine, ma la star di casa resto io. Mio figlio non vedeva l’ora” Valeria Graci rivela che il suo rapporto con Antonio è nato tutto in modo improvviso, come un colpo di fulmine. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Valeria Graci Lettere Argomenti discussi: Mattia Emme, chi è il fidanzato di Gabriel Garko/ Figli? Sogno difficile perchè…. Verissimo, Valeria Graci felice col nuovo amore: La vita torna a sorprenderti. E parla dell’exIrriverente, divertente e con quella cifra inconfondibile che non stanca mai quando sale su un palco. Valeria Graci torna a Verissimo per raccontarsi senza filtri in un’intervista che va oltre il ... dilei.it Valeria Graci: «Con il papà di mio figlio c'è una causa in corso per stalking, lascio alla giustizia il suo dovere»Valeria Graci torna a Verissimo con una nuova luce negli occhi, pronta a raccontare il nuovo capitolo della sua vita. «Forse ... msn.com Su Canale5, in prima serata, arriva il terzo appuntamento di Zelig 30 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ospiti Teresa Mannino, Katia Follesa e Valeria Graci… #claudiobisio #vanessaincontrada #teresamannino #katiafollesa #valeriagraci - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.