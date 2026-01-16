Weekend in Valconca | tutti gli appuntamenti tra mostre spettacoli e concerti
Il weekend in Valconca offre una serie di eventi tra mostre, spettacoli e concerti. A Cattolica, presso il Palazzo del Turismo, si possono visitare la mostra fotografica “Tintarella di Musica”, “Repubblica Dominicana… un viaggio di emozioni” e “Bagnini Bagnanti”, dedicata ai sessant’anni. Un’occasione per scoprire iniziative culturali e artistiche in un contesto tranquillo e ricco di spunti interessanti.
Il fine settimana in Valconca prende avvio venerdì a Cattolica: al Palazzo del Turismo è aperta al pubblico la mostra fotografica “Tintarella di Musica”, “Repubblica Domenicana. un viaggio di emozioni”, a cura di Davide Ferrero, e “Bagnini Bagnanti”, percorso per immagini dedicato ai sessant’anni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
