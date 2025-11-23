Tragedia nei boschi cacciatore ucciso da un colpo di fucile
Quarrata (Pistoia), 23 novembre 2025 – Una tragedia inaspettata. Un crudele scherzo del destino su cui adesso i carabinieri della stazione di Carmignano cercheranno di fare chiarezza. Il dramma si è consumato ieri mattina nel fitto della vegetazione, al confine tra Carmignano e Quarrata dove un gruppo di trenta cacciatori stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale. A rimetterci è stato uno dei partecipanti: Adriano Di Lorenzo, 69 anni, ucciso dal fuoco amico di uno dei compagni mentre tutti insieme stavano braccando alcuni cinghiali con i cani. Inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
