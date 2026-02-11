Niente voli su El Paso per ragioni speciali di sicurezza Non si vedeva una cosa simile dall’11 settembre

Niente voli su El Paso. Le autorità hanno deciso di sospendere i collegamenti aerei per motivi di sicurezza, una misura che non si vedeva da molto tempo. Un funzionario ha commentato che non si era mai assistito a una situazione simile, almeno dall’11 settembre in poi, quando furono adottate misure di sicurezza straordinarie. La città rimane isolata dal cielo, mentre si cercano spiegazioni e si valutano i prossimi passi.

“Non abbiamo mai visto niente di simile qui, almeno dall’11 settembre, quando tutto è stato bloccato”. Così Robert Moore, fondatore e amministratore delegato del media El Paso Matters descrive la situazione ai colleghi della Cnn: niente voli su El Paso, in Texas, e Santa Teresa, nel New Mexico. La misura, comunicata dalla Federal Aviation Administration, durerà dieci giorni. La motivazione resta senza specifiche, si parla di “ragioni di sicurezza speciali”. Che il preavviso – che ricade sotto l’acronimo Notice to Air Missions (NOTAM) – sia stato breve lo hanno confermato alla Abc le autorità dell’aeroporto di El Paso: “La FAA, con breve preavviso, ha emesso una restrizione temporanea ai voli, bloccandoli da e per El Paso e la nostra comunità vicina, Santa Teresa, nel Nuovo Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente voli su El Paso per “ragioni speciali di sicurezza”. “Non si vedeva una cosa simile dall’11 settembre” Approfondimenti su El Paso Mistero in Texas, sospesi tutti i voli da e per l’aeroporto di El Paso. “Ragioni di sicurezza speciali” L’aeroporto di El Paso ha sospeso tutti i voli per i prossimi 10 giorni. Nba Europe, una storia simile alla Superlega? Per ora non c’è niente, ma i Paesi arabi si stanno muovendo NBA Europe sta sviluppando progetti per espandere la presenza nel continente, con Londra scelta come punto di riferimento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su El Paso Argomenti discussi: SOS! Ci stanno derubando!: attivisti contro i resort turistici di Zvërnec e Sazan. Il K-pop conquista il grande schermo! Dal 6 all'11 febbraio ti aspettiamo a #CinecityMantova con Stray Kids: The dominATE Experience, un film-concerto che ti catapulta in prima fila, tra coreografie esplosive, stadi gremiti ed emozioni reali. Niente voli inter - facebook.com facebook

