Niente voli su El Paso per ragioni speciali di sicurezza Non si vedeva una cosa simile dall’11 settembre

Niente voli su El Paso. Le autorità hanno deciso di sospendere i collegamenti aerei per motivi di sicurezza, una misura che non si vedeva da molto tempo. Un funzionario ha commentato che non si era mai assistito a una situazione simile, almeno dall’11 settembre in poi, quando furono adottate misure di sicurezza straordinarie. La città rimane isolata dal cielo, mentre si cercano spiegazioni e si valutano i prossimi passi.

“Non abbiamo mai visto niente di simile qui, almeno dall’11 settembre, quando tutto è stato bloccato”. Così Robert Moore, fondatore e amministratore delegato del media El Paso Matters descrive la situazione ai colleghi della Cnn: niente voli su El Paso, in Texas, e Santa Teresa, nel New Mexico. La misura, comunicata dalla Federal Aviation Administration, durerà dieci giorni. La motivazione resta senza specifiche, si parla di “ragioni di sicurezza speciali”. Che il preavviso – che ricade sotto l’acronimo Notice to Air Missions (NOTAM) – sia stato breve lo hanno confermato alla Abc le autorità dell’aeroporto di El Paso: “La FAA, con breve preavviso, ha emesso una restrizione temporanea ai voli, bloccandoli da e per El Paso e la nostra comunità vicina, Santa Teresa, nel Nuovo Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

