Universitas Mercatorum | Anvur conferma giudizio positivo

Universitas Mercatorum, ateneo del Gruppo Multiversity, ha ottenuto dall' ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - il giudizio Soddisfacente nell’ambito dell’accreditamento periodico confermando la solidità del progetto scientifico e didattico dell’Ateneo e la capacità dell'Università di innovarsi secondo standard d'eccellenza. Il Rapporto rappresenta una verifica rigorosa della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia di tutte le attività dell’Ateneo. L’analisi ha valutato positivamente l’organizzazione, l’offerta formativa, la governance e i processi di Assicurazione della Qualità previsti dal sistema AVA 3, oggi riferimento nazionale per la valutazione degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

