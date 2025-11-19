Sostenibilità il balzo dell’Università di Salerno | entra nella top 500 del ranking mondiale Qs
L’Università di Salerno guadagna terreno sullo scacchiere accademico internazionale, consolidando il proprio posizionamento nelle graduatorie dedicate alla transizione ecologica e alla responsabilità sociale. Il verdetto arriva dall’ultima edizione del “Qs World University Rankings. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Classifica su atenei e sostenibilità, balzo Politecnica Marche. Il rettore Quagliarini: "Progressi nascono da impegno comunità" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
I CEO credono nella sostenibilità. E agiscono. La fiducia nel raggiungimento degli obiettivi climatici è in crescita. Il 61% dei CEO si sente sulla buona strada per gli obiettivi net-zero entro il 2030 — un balzo rispetto al 51% dell’anno scorso. Dietro questo ot Vai su X