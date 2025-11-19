Sostenibilità l’università di Firenze sale nella top 250 del ranking QS 2026

FIRENZE – L’ Università di Firenze rientra nella top 250 mondiale del QS Sustainability Rankings 2026. L’Ateneo avanza di 30 posizioni rispetto alla precedente edizione, in un campione che quest’anno comprende oltre duemila istituzioni valutate da QS per il loro contributo a un futuro più sostenibile. La classifica analizza tre aree principali: impatto ambientale, governance e impatto sociale. Si tratta di indicatori che misurano le politiche e le azioni delle università in ambiti come ricerca ambientale, educazione alla sostenibilità, inclusione, trasparenza, qualità dell’occupazione e benessere della comunità accademica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

