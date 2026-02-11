Un’indagine ha portato all’interdizione di cinque maestre in un asilo nido di Verona. Le insegnanti sono state sospese dopo che sono emerse accuse di maltrattamenti sui bambini. La procura ha aperto un’inchiesta e le autorità stanno verificando cosa sia realmente successo nelle ultime settimane. I genitori sono stati avvisati e si chiedono come sia stato possibile un episodio del genere in una struttura pubblica.

Un’indagine ha portato all’interdizione di cinque maestre in un asilo nido di Verona a seguito di accuse di maltrattamenti sui bambini. Parallelamente, il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CETA) ha registrato un incremento significativo dei controlli agroalimentari, con un numero record di ispezioni e sequestri su tutto il territorio nazionale. La cronaca di oggi, 11 febbraio 2026, è segnata da queste due notizie che delineano un quadro di attenzione crescente verso la tutela dei più piccoli e la sicurezza alimentare. La vicenda dell’asilo nido veronese rappresenta una ferita aperta nella comunità locale e solleva interrogativi sulla qualità dell’assistenza offerta ai bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le autorità hanno aperto un’indagine dopo le accuse di maltrattamenti in un asilo nido a Benevento.

A Verona cinque maestre sono state messe fuori servizio dopo aver maltrattato i bambini in un asilo nido.

