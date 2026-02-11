Verona | schiaffi pizzichi e tirate di orecchie a bimbi in asilo nido | 5 maestre interdette

A Verona cinque maestre sono state messe fuori servizio dopo aver maltrattato i bambini in un asilo nido. Le insegnanti hanno usato schiaffi, tirate di capelli e orecchie, e in alcuni casi hanno legato i bimbi alle sedie durante l’ora di pranzo. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra i genitori e le autorità, che hanno immediatamente avviato un’indagine.

Schiaffi, tirate di capelli e orecchie, spintoni ai bimbi che, all'ora di pranzo, venivano persino legati alle seggioline Accadeva in in un asilo nido privato di Verona. Cinque maestre sono state interdette alla professione per un anno su disposizione della Procura di Verona, a valle delle indagini dei Carabinieri che avevano posizionato delle telecamere nella struttura situata in centro città. L'asilo è stato chiuso e messo sotto sequestro. I piccoli "venivano spostati da un luogo all'altro coi piedi, con strattonamenti e spintoni dando loro scappellotti, schiaffi, pizzicotti e altri colpi al volto e al corpo.

