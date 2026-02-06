Le autorità hanno aperto un’indagine dopo le accuse di maltrattamenti in un asilo nido a Benevento. Cinque maestre sono state messe sotto inchiesta dopo che alcuni genitori hanno segnalato comportamenti sospetti nei confronti dei bambini. Le indagini sono ancora in corso, ma nel frattempo le insegnanti sono state allontanate dalla struttura. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra le famiglie e la comunità locale.

I presunti maltrattamenti sarebbero avvenuti nell'asilo nido delle Battistine di Benevento, ad opera di cinque maestre, indagate per maltrattamenti di minori. Ad essere coinvolte sono tre suore, di cui due del Madagascar e una filippina, e due insegnanti del capoluogo sannita. La scuola, oggi chiusa, è stata già ribattezzata come "l'asilo dell'orrore", come citava la scritta comparsa su uno striscione appeso questa mattina davanti all'istituto. Il sindaco Clemente Mastella, che ha incontrato i genitori visibilmente provato per la vicenda, è stato categorico: "Se confermati i fatti, quanto accaduto sarebbe uno schifo inaccettabile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Benevento, maltrattamenti in asilo nido: indagate cinque maestre

Approfondimenti su Benevento AsiloNido

I Carabinieri di Benevento hanno scoperto maltrattamenti in un asilo nido del centro.

Cinque maestre, tra cui tre suore, sono state messe sotto inchiesta per il caso di un asilo nido a Benevento.

Bimbi (anche di 10 mesi) picchiati e legati all'asilo: «Si coprivano il viso terrorizzati»

Ultime notizie su Benevento AsiloNido

Argomenti discussi: In un asilo nido del centro di Benevento: bambini immobilizzati, insultati e picchiati. Indagate insegnanti sia religiose che laiche; Benevento: bambini immobilizzati, insultati e picchiati in un asilo di suore. Cinque indagate: scatta il divieto di dimora; Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre; Violenze sui bimbi al nido, misura cautelare per 5 maestre.

Maltrattamenti all'asilo nido, Mastella: «Fatti inaccettabili»«Sono amareggiato per le gravi accuse di maltrattamenti ai danni di bambini che riguardano un asilo nido della mia città mi rattrista oltremodo, da uomo di fede, che le indagini ... ilmattino.it

Benevento, bambini picchiati e insultati all'asilo nido: 5 maestre indagateL'indagine è partita grazie alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. Sarebbero emersi una serie di abusi ai danni degli alunni con i piccol ... tg24.sky.it

Benevento, cinque maestre indagate per maltrattamenti su bambini di un asilo nido: schiaffi, insulti, contenimento forzato e violenze documentate da intercettazioni audio-video. Dubbi e reazioni nella comunità. facebook

#Benevento- Maltrattavano bimbi in asilo nido, 5 maestre indagate dai carabinieri #Cronaca #Maestre #Maltrattamenti #bimbi #AsiloNido #Carabinieri #NanoTV x.com