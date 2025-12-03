Innovazione protagonista con Unife e PNICube
Domani e venerdì Ferrara ospiterà l’edizione 2025 del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande business plan competition del Paese dedicata alle migliori startup nate dalla ricerca accademica. L’evento, giunto alla sua ventitreesima edizione, si svolgerà negli spazi di Ferrara Expo ed è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi di Ferrara e da PNICube, la Rete Nazionale degli Incubatori Universitari e delle Start Cup Competition che riunisce 59 università, incubatori ed enti territoriali. "Per Unife è un grande onore affiancare PNICube nell’organizzazione del Premio Nazionale per l’Innovazione, una manifestazione che mette in luce la capacità degli atenei di trasformare conoscenza e risultati della ricerca in progetti imprenditoriali ad alto impatto – dichiara la rettrice Laura Ramaciotti (foto) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
