Bari dice sì al gemellaggio con Bar in Montenegro | Da secoli scambi commerciali e culturali

La città di Bari ha deciso di rafforzare i legami con Bar, in Montenegro. La Giunta comunale ha appena approvato ufficialmente il gemellaggio, puntando a incrementare gli scambi commerciali e culturali tra le due località. Bari e Bar condividono da secoli relazioni che ora si vogliono formalizzare e approfondire con questo nuovo accordo.

La Giunta comunale di Bari ha approvato l'accordo di gemellaggio tra il capoluogo pugliese e la città di Bar, centro del Montenegro che si trova dall'altra parte del Mare Adriatico.L'intesa tra le due città si inserisce nel contesto di una cooperazione internazionale per incentivare scambi.

