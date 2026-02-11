Unes espande la GDO in Piemonte | acquisiti 49 supermercati Borello con un investimento di 20 milioni

Unes espande la sua presenza in Piemonte con l’acquisto di 49 supermercati Borello. L’operazione, del valore di 20 milioni di euro, rappresenta un passo deciso nel piano di crescita nel Nord Italia. La catena di supermercati Borello, molto radicata nella regione, passa ora sotto il controllo di Unes, che punta a rafforzare la propria rete nel Piemonte.

Unes punta al Nord: l’acquisizione di Borello e il piano da 20 milioni per la GDO piemontese. L’ennesimo tassello nella strategia di espansione di Unes, società del Gruppo Finiper, si è concretizzato con l’acquisizione di Supermercati Borello, una storica realtà della grande distribuzione organizzata radicata nel territorio piemontese. L’operazione, annunciata l’11 febbraio 2026, prevede il passaggio di mano di 49 punti vendita e un investimento significativo, pari a 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione di 35 negozi esistenti e all’apertura di ulteriori 6 esercizi commerciali nel corso dell’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

I supermercati Borello passeranno sotto il controllo di Unes.

