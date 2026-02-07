I supermercati Borello diventano di Unes preoccupazione tra i lavoratori ma forse lo storico fondatore rimarrà al timone

I supermercati Borello passeranno sotto il controllo di Unes. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, che temono possibili cambiamenti nelle loro condizioni. Fiorenzo Borello, il fondatore e ancora alla guida, potrebbe rimanere al timone, ma nulla è certo. La vendita dovrebbe concludersi entro il mese prossimo, e ora si attende di capire come si svilupperanno le prossime settimane.

Finora sono stati sinonimo di vicinanza, metrature piccole e prodotti locali, oltre che di contratti sicuri per chi ci lavora Finora, da quando era stato fondato nel 1985, il gruppo Borello era stato sinonimo di due caratteristico: metrature piccole, sotto i mille metri quadri, e piemontesità dei prodotti. Con questa ricetta era riuscito ad aprire 52 punti vendita, a ottenere 165 milioni di ricavi annuali (con un utile netto di quattro milioni) e a dare lavoro a circa 800 persone. Che ora temono che tutto possa cambiare. Intanto è cambiata la piattaforma di molti prodotti: prima il fornitore era il gruppo Pam, adesso è il gruppo Unes, quasi ad anticipare il passaggio di consegne.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Borello Unes

Ultime notizie su Borello Unes

La mdd di Unes (Finiper Canova) entra negli store Borello (Pam) in PiemonteNei 51 punti di vendita Borello Supermercati del Piemonte entrano i prodotti delle linee mdd di Unes nelle sue varie declinazioni ... gdoweek.it

Borello vende i supermarket, l’ultima insegna piemontese va a nozze con i milanesi Unes«Con la presente vi informiamo che Borello, nell’ambito di un più ampio processo di riorganizzazione preordinato alla eventuale cessione totalitaria delle quote societaria a favore di Unes Max, intend ... torino.corriere.it

