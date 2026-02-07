I supermercati Borello diventano di Unes preoccupazione tra i lavoratori ma forse lo storico fondatore rimarrà al timone

Da torinotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I supermercati Borello passeranno sotto il controllo di Unes. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, che temono possibili cambiamenti nelle loro condizioni. Fiorenzo Borello, il fondatore e ancora alla guida, potrebbe rimanere al timone, ma nulla è certo. La vendita dovrebbe concludersi entro il mese prossimo, e ora si attende di capire come si svilupperanno le prossime settimane.

Finora sono stati sinonimo di vicinanza, metrature piccole e prodotti locali, oltre che di contratti sicuri per chi ci lavora Finora, da quando era stato fondato nel 1985, il gruppo Borello era stato sinonimo di due caratteristico: metrature piccole, sotto i mille metri quadri, e piemontesità dei prodotti. Con questa ricetta era riuscito ad aprire 52 punti vendita, a ottenere 165 milioni di ricavi annuali (con un utile netto di quattro milioni) e a dare lavoro a circa 800 persone. Che ora temono che tutto possa cambiare. Intanto è cambiata la piattaforma di molti prodotti: prima il fornitore era il gruppo Pam, adesso è il gruppo Unes, quasi ad anticipare il passaggio di consegne.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Borello Unes

A Como e provincia torna lo storico brand dei supermercati GS al posto di Carrefour

A Como e provincia, torna lo storico brand dei supermercati GS, sostituendo Carrefour.

Morto lo storico "Don Pietro", fondatore del bar De Luca a Briga marina

È morto a 94 anni Pietro De Luca, conosciuto come Don Pietro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Borello Unes

i supermercati borello diventanoLa mdd di Unes (Finiper Canova) entra negli store Borello (Pam) in PiemonteNei 51 punti di vendita Borello Supermercati del Piemonte entrano i prodotti delle linee mdd di Unes nelle sue varie declinazioni ... gdoweek.it

i supermercati borello diventanoBorello vende i supermarket, l’ultima insegna piemontese va a nozze con i milanesi Unes«Con la presente vi informiamo che Borello, nell’ambito di un più ampio processo di riorganizzazione preordinato alla eventuale cessione totalitaria delle quote societaria a favore di Unes Max, intend ... torino.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.