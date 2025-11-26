Dopo il X Seminario INVALSI una certezza | le competenze trasversali si costruiscono fin dalla scuola dell’infanzia La sperimentazione convince
Si è appena concluso a Roma (19–21 novembre) il X Seminario INVALSI, confermando un dato ormai evidente: parlare di scuola significa parlare di competenze trasversali. E significa farlo seriamente, con strumenti che permettono di misurare ciò che spesso resta nell’ombra — attenzione, benessere, autoregolazione emotiva, capacità di cooperare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
