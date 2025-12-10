La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco | il riconoscimento anche grazie ad Artusi
La Cucina Italiana, simbolo di tradizione e innovazione, è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Questo importante riconoscimento celebra l'eccellenza della gastronomia italiana, radicata nella storia e nelle caratteristiche uniche del nostro Paese. La decisione riflette il valore culturale e sociale di un patrimonio condiviso che unisce milioni di persone nel mondo.
Forlì, 10 dicembre 2025 – Adesso è ufficiale: la Cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Secondo la decisione, la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, “un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
