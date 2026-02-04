Una nuova vita stasera in tv la seconda puntata | anticipazioni e trama

Questa sera torna su Canale 5 “Una nuova vita”, la fiction con Anna Valle. La protagonista, Vittoria, esce di prigione e si ritrova a dover affrontare una realtà complicata, fatta di sospetti e verità nascoste. La serie continua a seguire il suo percorso di lotta per rivedere suo figlio, tra tensioni e segreti che vengono lentamente a galla. La seconda puntata promette di tenere alta l’attenzione degli spettatori con colpi di scena e momenti di forte emozione.

Prosegue questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, l'appuntamento con Una nuova vita, la fiction Mediaset che vede Anna Valle nei panni di Vittoria, una donna uscita dal carcere dopo essere stata condannata per l'omicidio del marito, un delitto che non ha mai commesso. In prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata, composta dagli episodi 3 e 4, snodo centrale di una storia che sceglie di raccontare il "dopo": il difficile ritorno alla normalità tra diffidenza, dolore e una verità ancora tutta da chiarire.

