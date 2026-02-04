Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di

Quanto è difficile costruirsi una nuova vita! Questa volta c’è un’arma nascosta tra gli effetti personali di una ragazza fragile. Poi, un padre biologico mai conosciuto. Un suicidio che forse non è un suicidio. E una donna condannata per omicidio che non si arrende, determinata a scoprire chi ha davvero ucciso suo marito otto anni prima. Una nuova vita intreccia i destini di Vittoria Greco e Marco Premoli in un giallo dove ogni risposta genera nuove domande, e dove le montagne di San Martino di Castrozza custodiscono segreti che qualcuno vorrebbe restassero sepolti per sempre. Vittoria, ribattezzata dalla stampa «La Mantide», è uscita dal carcere con un solo obiettivo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo e dimostrare la propria innocenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv la seconda puntata di Una nuova vita su Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: anticipazioni e trama

Approfondimenti su Una nuova vita

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

UNA NUOVA VITA (2026) | Promo tv della fiction Mediaset con Anna Valle su Canale 5

Ultime notizie su Una nuova vita

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 3 febbraio; Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 28 gennaio; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 1 Febbraio, in prima serata; Roberto Benigni, stasera in TV il suo vero capolavoro: il film (contestato) che l’ha reso una star.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 4 febbraioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

Stasera in tv il finale di L’invisibile: come viene catturato l’ultima PadrinoS tasera su Rai 1 (alle 21.30) va in onda l’ultima punta della miniserie L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale. Nella squadra di Lucio Gambera si nasconde una talpa. Il ... iodonna.it

L’Invisibile o Una Nuova Vita, chi seguirete stasera in tv Oggi torna una grande sfida tra fiction molto seguite dal pubblico di Rai 1 e Canale 5. Avete già deciso chi guardare: Lino Guanciale o Anna Valle - facebook.com facebook