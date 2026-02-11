Una Nuova Vita anticipazioni quarta ed ultima puntata di mercoledì 18 febbraio 2026

Mercoledì 18 febbraio andrà in onda l’ultima puntata di “Una Nuova Vita”, la serie di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci. Sono quattro le puntate in totale, e questa sera i protagonisti Vittoria Greco e Marco Premoli affronteranno il finale della loro storia. La serie, partita a fine gennaio, ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, e ora ci attende l’epilogo.

© US Mediaset Sono quattro le puntate che compongono Una Nuova Vita, la serie di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci nei ruoli di Vittoria Greco e Marco Premoli, in onda da mercoledì 28 gennaio 2026. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. Una Nuova Vita, anticipazioni quarta ed ultima puntata. 1×04: Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio, ma è davvero lui il colpevole? Un testimone lo accusa e Marco sembra sicuro della sua responsabilità, mentre Vittoria ha dubbi e non crede che quella sia la verità. Nel frattempo, Asia inizia ad avere visioni di un luogo nel bosco, forse legato ai ricordi della sua vera madre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Mercoledì 18 febbraio, su Canale5, va in onda l’ultima puntata di “Una nuova vita”.

