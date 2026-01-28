Mercoledì 4 febbraio andrà in onda la seconda puntata di

Sono quattro le puntate che compongono Una Nuova Vita, la serie di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci nei ruoli di Vittoria Greco e Marco Premoli, in onda da mercoledì 28 gennaio 2026. Ecco quindi le trame dei vari episodi, aggiornate di settimana in settimana. Una Nuova Vita, anticipazioni seconda puntata. 1×02: Per verificare le sue ipotesi, Vittoria arriva a minacciare Raul, ma viene fermata dalle figlie di lui, Greta e Luciana. La scena, ripresa con un cellulare, viene consegnata a Margaret, maresciallo dei Carabinieri, che intima a Vittoria di stare lontana dai guai. Per dimostrare la sua innocenza, Raul rivela a Vittoria che il denaro avuto da Leonardo era un acconto per l’acquisto del terreno conteso e di una baita isolata nel bosco, dove Leonardo teneva nascosta una donna, forse un’amante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Nuova Vita, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 4 febbraio 2026

Approfondimenti su Una Nuova Vita

