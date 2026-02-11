Una nuova vita anticipazioni quarta e ultima puntata 18 febbraio | nel finale Umberto arrestato i dubbi di Vittoria

Mercoledì 18 febbraio, su Canale5, va in onda l’ultima puntata di “Una nuova vita”. La puntata si preannuncia ricca di tensione, con il momento clou che vede l’arresto di Umberto. Vittoria, nel frattempo, si trova a dover affrontare i suoi dubbi e le sue emozioni davanti a questa svolta inaspettata. La storia si avvia alla conclusione, lasciando molti spettatori curiosi di scoprire come finirà.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel finale di stagione della fiction con Anna Valle e Daniele Pecci, Umberto sarà arrestato per omicidio, ma Vittoria non crederà alla sua colpevolezza.

Nella terza puntata di

Anticipazioni Una nuova vita del 11 febbraio 2026: appuntamento con il quinto e sesto episodioQuesta sera, mercoledì 11 febbraio 2026, sarà trasmessa puntata di Una nuova vita con Anna Valle. Scopriamo le anticipazioni della ... alfemminile.com

Una nuova vita anticipazioni quarta e ultima puntata, 18 febbraioLa fiction Una Nuova Vita con Anna Valle e Daniele Pecci si prepara al gran finale. La quarta ed ultima puntata, in onda mercoledì 18 febbraio in prima serata su Canale 5, promette di sciogliere i ... daninseries.it

