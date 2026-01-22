Il copyright sul referendum secondo Gratteri analizza le questioni legali e giuridiche legate alle procedure referendarie in Italia. Questo approfondimento esplora i diritti e le limitazioni legati alla tutela del patrimonio intellettuale nel contesto delle consultazioni popolari, offrendo una panoramica chiara e precisa sulle implicazioni legali e sulla normativa vigente, senza enfasi o sensazionalismi.

Il pm che ha usato un’intervista falsa di Falcone denuncia FdI per averne usata una sua vera, “senza autorizzazione”, dove si esprimeva a favore del sorteggio del Csm La lezione di un pm al prof. Barbero sul referendum: "Si è riscoperto influencer, meglio si occupi di guerre puniche" Nel 2020 la rockstar Neil Young fece causa a Donald Trump in un tribunale statunitense per violazione del copyright, perché l’allora presidente degli Stati Uniti aveva utilizzato durante un comizio elettorale una sua canzone, la celebre “Rockin’ in the free world”, senza autorizzazione. Qualcosa del genere, anche se in maniera più grottesca come spesso accade in Italia, sta accadendo con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha annunciato una denuncia contro il partito di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il copyright sul referendum secondo Gratteri

Leggi anche: Meloni e "le balle" sul referendum. Archivi e teche Rai a setaccio contro le "patacche" di Gratteri. La controffensiva

Leggi anche: Gratteri, solidarietà dell’Anm: “Attaccato per l’impegno per il No al referendum. Il suo contributo tecnico merita rispetto”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nicola Gratteri Vota no al referendum perché

Argomenti discussi: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Paolo Mieli ribadisce il suo sì al referendum sulla giustizia; Referendum: i cattolici e alcuni dubbi sul sì; Il Governo non ha previsto il voto fuori sede al referendum sulla Giustizia.

Alessandro Barbero attaccato dopo il video per il No al referendum sulla giustizia: le critiche nascondono timoriI numeri che spiegano perché il voto dello storico più seguito d'Italia sta generando più dibattito di tutta la campagna referendaria ... ilfattoquotidiano.it

Firma del Colle sul referendum, guerra di ricorsi tra comitatiA innescare la miccia è il ricorso depositato al Tar dal comitato promotore della raccolta di firme popolari. Che chiede una sospensiva della delibera con cui il Cdm ha fissato la data della ... ansa.it

CAPRINOTIZIE. . Capri . Copyright Louis Molino . #coastalmood #caprimuse #softwavescapri #hiddenmorningpeace #medisland #italianmoments #seafeeling #tinyislanddream #bluejourney #capripath #travelgram #visitcapri #wanderlust #amalficoast - facebook.com facebook