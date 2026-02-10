Referendum in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola Gratteri
Questa mattina il Fatto Quotidiano ha pubblicato un forum dedicato alla riforma della separazione delle carriere, con Nicola Gratteri protagonista. È il primo di una serie di incontri che coinvolgono la redazione e il quotidiano stesso, puntando a fare chiarezza su un tema caldo e spesso discusso. La pubblicazione è disponibile in edicola dall’11 febbraio.
Primo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ”Perché No – speciale referendum”. Il primo incontro è stato con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri che ha risposto alle domande della redazione, del direttore Marco Travaglio e della vicedirettrice Maddalena Oliva. Tanti i temi toccati sulla giustizia: dal perché sia importante andare a votare alle strategie del ministro Carlo Nordio e della premier Giorgia Meloni, fino agli effetti del recente decreto sicurezza. “Questo referendum è un ulteriore tassello di un disegno globale per eliminare qualsiasi forma di controllo dal potere”, ha dichiarato Gratteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Nicola Gratteri
Ultime notizie su Nicola Gratteri
