Questa mattina il Fatto Quotidiano ha pubblicato un forum dedicato alla riforma della separazione delle carriere, con Nicola Gratteri protagonista. È il primo di una serie di incontri che coinvolgono la redazione e il quotidiano stesso, puntando a fare chiarezza su un tema caldo e spesso discusso. La pubblicazione è disponibile in edicola dall’11 febbraio.

Primo appuntamento con i forum sulla riforma della separazione delle carriere con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it: ”Perché No – speciale referendum”. Il primo incontro è stato con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri che ha risposto alle domande della redazione, del direttore Marco Travaglio e della vicedirettrice Maddalena Oliva. Tanti i temi toccati sulla giustizia: dal perché sia importante andare a votare alle strategie del ministro Carlo Nordio e della premier Giorgia Meloni, fino agli effetti del recente decreto sicurezza. “Questo referendum è un ulteriore tassello di un disegno globale per eliminare qualsiasi forma di controllo dal potere”, ha dichiarato Gratteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano dell’11 febbraio il forum con Nicola Gratteri

