Una lapide dedicata agli esuli Le cerimonie nel Giorno del ricordo

Ieri le comunità di Recanati e Montefano hanno ricordato le vittime delle foibe e gli esuli italiani con una cerimonia semplice e sentita. Hanno scoperto una lapide dedicata agli esuli, partecipando a un momento che ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali. La giornata si è svolta senza grandi clamori, ma con un senso di rispetto e memoria condivisa.

Le comunità di Recanati e Montefano hanno celebrato ieri il Giorno del ricordo con iniziative solenni e partecipate, rinnovando l'impegno nel custodire la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia. A Recanati, l'amministrazione comunale ha scoperto una nuova lapide commemorativa nella piazzetta Belvedere, accanto alla scuola San Vito, in un luogo dal forte valore simbolico, affacciato verso l'Adriatico e idealmente rivolto alle terre perdute dagli esuli. La lapide è dedicata agli italiani "due volte: per nascita e per scelta", costretti ad abbandonare le proprie case a seguito delle persecuzioni e delle violenze del regime titino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una lapide dedicata agli esuli. Le cerimonie nel Giorno del ricordo

