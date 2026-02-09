Giorno del ricordo | Salvini a Basovizza e Calderone in stazione tutte le cerimonie

Questa mattina a Trieste tre ministri si sono riuniti per ricordare gli esuli istriani. Salvini ha partecipato alla cerimonia a Basovizza, mentre Calderone è stato presente in stazione. Le commemorazioni si sono svolte come ogni anno, con iniziative e discorsi che riaffermano il ricordo delle vittime delle foibe e di coloro che hanno vissuto quella tragedia.

Tre ministri a Trieste per il giorno in cui si ricordano gli esuli istriani. Come ogni anno tornano le cerimonie e le iniziative per il Giorno del ricordo, data scelta dal parlamento italiano per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

