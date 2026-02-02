Giorno del Ricordo | mostre incontri e cerimonie per ricordare le vittime delle foibe

Cervia celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra il 6 e il 12 febbraio. Mostre, incontri e cerimonie si svolgono in tutta la città per ricordare le vittime delle foibe e onorare gli esuli istriani, fiumani e dalmati. La comunità si riunisce per non dimenticare e mantenere vivo il ricordo di quella pagina difficile della storia italiana.

Cervia celebra il Giorno del Ricordo, dedicato ai Martiri delle Foibe e all'esodo di istriani, fiumani e dalmati, con una serie di iniziative in programma tra il 6 e il 12 febbraio. Tra le iniziative culturali, da venerdì 6 a sabato 14 febbraio la Biblioteca comunale "Maria Goia" ospita una mostra di libri e opere letterarie dedicati alle vittime delle Foibe e all'esodo istriano. L'esposizione, organizzata dalla Biblioteca comunale, è rivolta anche agli studenti delle scuole.

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

Questa mattina a Taranto è stata inaugurata una panchina tricolore per ricordare le vittime delle Foibe.

