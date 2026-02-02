Le voci su Fedez e Giulia Honegger si fanno sempre più insistenti. Si parla di una possibile gravidanza e di un terzo figlio per il rapper, che potrebbe diventare papà di nuovo già nei prossimi mesi. La notizia sta facendo il giro del web e alimenta le aspettative dei fan.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Fedez diventare padre per la terza volta. L’indiscrezione, che sta facendo il giro del web, riguarda la sua attuale compagna Giulia Honegger, che secondo alcuni rumors sarebbe in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Le voci di una possibile gravidanza. Le prime indiscrezioni su una presunta gravidanza di Giulia Honegger erano circolate già alcune settimane fa, ma ora a rilanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, nota esperta di cronaca rosa. Attraverso le sue Instagram Stories, la gossippara campana ha dichiarato che nella vita dell’ex marito di Chiara Ferragni starebbe per arrivare “qualcosa di davvero speciale”, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile bebè in arrivo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

"Qualcosa di speciale in arrivo": il gossip su Fedez e Giulia Honegger è bomba

Giulia Honegger, giovane stilista emergente di Milano, ha attirato l'attenzione come nuova compagna di Fedez.

Durante le vacanze di Capodanno, Fedez è stato avvistato a St.

Fedez e Giulia Honegger: amore e stile mondano a Milano

Durante le vacanze di Capodanno a St. Moritz, il rapper è stato visto insieme alla fidanzata Giulia Honegger e ai suoi figli Leone e Vittoria, e alcuni dettagli della loro vacanza hanno fatto subito pensare ai fan a un possibile terzo figlio in arrivo.