Le Dolomiti custodiscono segreti più oscuri di quanto si potesse immaginare. Una nuova vita, la serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci, torna con una terza puntata che promette di ribaltare ancora una volta le carte in tavola. Vittoria Greco, la donna che tutti conoscono come «La Mantide delle Dolomiti», si ritrova a inseguire una verità sempre più sfuggente, mentre intorno a lei si moltiplicano voci, sospetti e accuse. L’appuntamento con i due nuovi episodi di questo terzo appuntamento è per stasera in tv su Canale 5 alle 21.20 (e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity ). Il ritorno dal carcere non è stato il nuovo inizio che sperava: il figlio Matteo la detesta, il paese la evita, ogni suo passo sembra confermare la colpevolezza agli occhi della comunità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un video virale, un avvelenamento misterioso e lo scheletro di una donna sepolto da anni: stasera in tv la terza puntata di Una nuova vita con Anna Valle

Approfondimenti su Dolomiti Segreti

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dolomiti Segreti

Argomenti discussi: Paolo Zanetti, l'esonero del tecnico gialloblù diventa un video virale; Candy, il cane che inseguiva un’auto a Santander: la vera storia dietro al video virale che ha indignato; Questo video virale mostra un serpente gonfiarsi per colpa di una medusa, ma è un fake; Da Leeds a Roma per mangiare un chilo e mezzo di carbonara in 45 minuti: il video diventa virale.

Questo video virale mostra un serpente gonfiarsi per colpa di una medusa, ma è un fakeSta circolando un video virale che mostra uno scontro tra serpente e medusa, ma si tratta di una creazione realizzata con intelligenza artificiale. tech.everyeye.it

Napoletani derubati a Roma: auto sfasciata, lo sfogo è virale - VIDEOSui social sta diventando virale un video diffuso da alcuni giovani napoletani. Il gruppo, come spiegato in un post social, si era recato a Roma per un fine settimana all'insegna del relax, ma ... napolitoday.it

Condannata in tv, libera nella vita: Anna Valle in una intervista si racconta tra maternità ferita, teatro provocatorio e sogni di cinema - facebook.com facebook