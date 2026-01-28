Una nuova vita | Anna Valle e Daniele Pecci in una nuova fiction da stasera su Canale 5

Da ildifforme.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova fiction

Stasera parte su Canale 5 una nuova fiction, Una nuova vita, che racconta la storia di Vittoria che torna dopo 8 anni di carcere, cercando di recuperare il rapporto col figlio Dopo il successo di A Testa Alta, stasera Mediaset prova a fare il bis con una nuova fiction, Una nuova vita. Stavolta i protagonisti sono Anna Valle e Daniele Pecci che, per la prima volta, si trovano a recitare insieme. La fiction si svolge tra le valle delle Dolomiti e cerca di unire thriller e melodramma. Una storia inedita che ha per protagonista Anna Valle che torna dal figlio dopo 8 anni di carcere. La protagonista di Una nuova vita è Anna Valle nei panni di Vittoria Greco che torna dopo aver scontato 8 anni di carcere per la morte del marito, sebbene si sia sempre dichiarata innocente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

una nuova vita anna valle e daniele pecci in una nuova fiction da stasera su canale 5

© Ildifforme.it - Una nuova vita: Anna Valle e Daniele Pecci in una nuova fiction, da stasera su Canale 5

Approfondimenti su Anna Valle Daniele Pecci

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: trama e anticipazioni

Una nuova vita, la nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci: quando in tv, trama, cast e anticipazioni

Al via su Canale 5 la nuova fiction “Una nuova vita”, con Anna Valle e Daniele Pecci.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anna Valle Daniele Pecci

Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; ‘Una nuova vita’ per Anna Valle e Daniele Pecci. La serie girata nelle Dolomiti; ‘Una nuova vita’, al via su Canale 5 la serie con Anna Valle e Daniele Pecci.

una nuova vita annaUna vita nuova, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it

una nuova vita anna'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceRitorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio. libero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.