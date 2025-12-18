Quando arte e parola si incontrano | Valentina Azzini presenta Cerebro alla Galleria FARè
Un’occasione unica per scoprire come arte e parola si fondono in un evento straordinario. Alla Galleria FARè, Valentina Azzini presenta il suo nuovo libro
Un appuntamento imperdibile che unisce diverse forme d’arte: Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini Cerbero - Il regno delle maghe e dei guerrieri, venerdì 19 dicembre alle 19. Pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
ARTE x ARTE: cultura, territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici
