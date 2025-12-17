Bimbo urta una corona d'oro dal valore di 300mila euro in mostra a Pechino e la distrugge | il video

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino in mostra a Pechino urta e distrug una corona nuziale d’oro artigianale dal valore di 300mila euro. Il video dell’incidente è diventato virale, attirando molta attenzione sui social.

A Pechino un bimbo fa cadere una corona nuziale d’oro realizzata artigianalmente durante una mostra. Il video diventa virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

