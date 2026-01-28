Luciano Lembo a Marino | risate al Vittoria Colonna

Luciano Lembo ha portato il suo “One Man Show” al teatro Vittoria Colonna di Marino. La serata si è svolta sabato 31 gennaio alle 18:00, attirando un pubblico di appassionati. Lembo ha intrattenuto gli spettatori con battute e aneddoti, regalando risate e momenti di relax. La sala si è riempita di entusiasmo, confermando il successo dell’evento.

Cosa: "One Man Show" di e con Luciano Lembo.. Dove e Quando: Teatro Vittoria Colonna di Marino, sabato 31 gennaio 2026 ore 18:00.. Perché: Uno spettacolo imprevedibile che celebra la "Mattizia" e la voglia di ridere insieme.. La stagione teatrale dei Castelli Romani si prepara a vivere un momento di pura euforia con un appuntamento che promette di scuotere la routine invernale. Il 2026, appena iniziato, porta in dote al pubblico laziale il ritorno di uno dei volti più eclettici della comicità nostrana: Luciano Lembo. L'artista, noto per la sua capacità di mescolare monologhi, musica e improvvisazione, approda al Teatro Vittoria Colonna di Marino per una serata che si preannuncia sold-out.

