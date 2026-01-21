Valle Caudina confronto istituzionale aperto | cittadini e Prefettura dialogano sui bisogni del territorio

La Valle Caudina ha ospitato un confronto tra cittadini e Prefettura nell’ambito dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino. L’iniziativa, promossa dalla Prefettura, mira a raccogliere direttamente dai territori esigenze, istanze e aspettative, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e comunità locali per migliorare la qualità della vita nel territorio.

Leggi anche: M5S GT Valle Caudina, lettera aperta ai cittadini: "Regionali, vincere senza convincere?" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Le istituzioni incontrano i cittadini: un confronto aperto a Rotondi per la legalità e la sicurezza; Osservatorio sullo Stato della Provincia: mercoledì tappa nella Valle Caudina; Valle Caudina: 14 gazebo per sostenere la Città Caudina a capitale della Cultura; Lo sport che racconta la cultura: la Città Caudina si presenta a Roma per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. Valle Caudina al centro dell'Osservatorio della PrefetturaLa Valle Caudina è stata protagonista di un confronto diretto con le istituzioni in occasione della nuova tappa dell'Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l'iniziativa promossa dalla P ... irpinianews.it L'Osservatorio sullo stato della Provincia fa tappa in Valle Caudina: l'incontro a RotondiSarà la Valle Caudina ad ospitare il prossimo appuntamento dell'Osservatorio sullo stato della Provincia di Avellino, che questo pomeriggio farà tappa a Rotondi per un momento di confronto diretto tra ... corriereirpinia.it Il sindaco di Montesarchio Sandomenico conferma la tendenza che vuole la Ferrovia Napoli-Benevento via Valle caudina pronta entro il 2026. Per l'estate è prevista la conclusione degli ultimi dettagli tecnici, poi il rodaggio e la conclusione entro il prossimo in - facebook.com facebook

