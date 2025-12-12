Valle Caudina | parte il progetto del nuovo collegamento veloce con l’A16 tramite il traforo del Partenio

È stato avviato il progetto per un nuovo collegamento veloce tra Valle Caudina e l’A16, attraverso un tunnel che attraverserà il massiccio del Partenio. Questa infrastruttura mirerà a migliorare la mobilità, offrendo un collegamento diretto e più efficiente tra la valle e l’autostrada, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e favorire lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Una nuova arteria di mobilità rapida, basata su un tunnel che attraverserà il massiccio del Partenio all'altezza di Cervinara e sboccherà nei pressi del casello autostradale di Tufino, collegando in modo diretto e moderno la Valle Caudina all'A16. È questo il cuore del progetto promosso dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola, che hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per avviare formalmente l'iter di progettazione e di reperimento dei finanziamenti. Una svolta attesa da decenni "La Valle Caudina – afferma il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico – vive da anni una condizione di isolamento infrastrutturale che ha prodotto effetti pesanti su economia, mobilità e qualità della vita.

