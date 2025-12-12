Valle Caudina | parte il progetto del nuovo collegamento veloce con l’A16 tramite il traforo del Partenio

Anteprima24.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato il progetto per un nuovo collegamento veloce tra Valle Caudina e l’A16, attraverso un tunnel che attraverserà il massiccio del Partenio. Questa infrastruttura mirerà a migliorare la mobilità, offrendo un collegamento diretto e più efficiente tra la valle e l’autostrada, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e favorire lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Una nuova arteria di mobilità rapida, basata su un tunnel che attraverserà il massiccio del Partenio all’altezza di Cervinara e sboccherà nei pressi del casello autostradale di Tufino, collegando in modo diretto e moderno la Valle Caudina all’A16. È questo il cuore del progetto promosso dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola, che hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per avviare formalmente l’iter di progettazione e di reperimento dei finanziamenti.   Una svolta attesa da decenni   “La Valle Caudina – afferma il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico – vive da anni una condizione di isolamento infrastrutturale che ha prodotto effetti pesanti su economia, mobilità e qualità della vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

valle caudina parte il progetto del nuovo collegamento veloce con l8217a16 tramite il traforo del partenio

© Anteprima24.it - Valle Caudina: parte il progetto del nuovo collegamento veloce con l’A16 tramite il traforo del Partenio

valle caudina parte progettoValle Caudina, sottoscritto protocollo di intesa per collegamento con l’A16 tramite il traforo del Partenio - Una nuova arteria di mobilità rapida, basata su un tunnel che attraverserà il massiccio del Partenio all’altezza di Cervinara e sboccherà nei pressi del casello autostradale di Tufino, collegando in m ... Lo riporta ntr24.tv

valle caudina parte progettoCittà Caudina candidata come capitale italiana della cultura 2028 - La Città Caudina presenta la sua candidatura come capitale della cultura italiana 2028 e il suo progetto che coinvolge 14 comuni. eroicafenice.com scrive

Illumina La Notte.Grande Successo a San Martino Valle Caudina.

Video Illumina La Notte.Grande Successo a San Martino Valle Caudina.