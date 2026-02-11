Un piede a terra l’altro fra le stelle a Senigallia la raffinata ' fusion' tra musica classica e William Shakespeare

Nel weekend di San Valentino, a Senigallia, si è tenuto il terzo concerto della stagione 2026 di Senigallia Concerti. La serata ha unito musica classica e parole di William Shakespeare, creando un’atmosfera speciale per gli appassionati.

SENIGALLIA - Nel weekend di San Valentino la stagione di Senigallia Concerti giunge al terzo appuntamento del 2026 con una raffinata proposta musicale. Domenica 15 febbraio alle ore 17, all’Auditorium San Rocco di Senigallia, andrà in scena “William Shakespeare – Un piede a terra l’altro fra le.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Senigallia Concerti “La neve di William”: Natale a teatro tra mistero e Shakespeare Casa Shakespeare presenta “La neve di William”, uno spettacolo natalizio che trasporta il pubblico tra atmosfere magiche e misteriose ispirate alle tradizioni inglesi. Fondazione Napolitano, gli appuntamenti dei concerti 2026 fra musica classica e jazz La Fondazione Napolitano presenta il suo calendario di concerti per il 2026, offrendo un ricco programma che combina musica classica e jazz. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Senigallia Concerti Argomenti discussi: William Shakespeare – Un piede a terra l’altro fra le stelle; L’ultima volta di Wawrinka sulla terra di Gstaad; Si intrufola in un appartamento con un piede di porco: arrestato; Ladro sorpreso con un piede di porco. Per Senigallia Concerti, William Shakespeare – Un piede a terra l’altro fra le stelleNel weekend di San Valentino la stagione di Senigallia Concerti giunge al terzo appuntamento del 2026 con una raffinata proposta musicale. Domenica 15 febbraio alle ore 17.00, all’Auditorium San Rocco ... senigallianotizie.it Corea del Nord, marinai sfruttati su pescherecci cinesi: fino a 10 anni senza mettere piede a terraSEOUL (AsiaNews) – Decine di lavoratori nordcoreani sono stati costretti a lavorare su navi battenti bandiera cinese, subendo abusi fisici per anni e, in alcuni casi, non toccando terra per oltre un ... repubblica.it Nella suggestiva Charterhouse Square di Londra, Paul Mescal ha incontrato il pubblico per una proiezione speciale Non perdere la sua interpretazione di William Shakespeare in Hamnet - Nel nome del figlio, ora al cinema. #HamnetIlFilm - facebook.com facebook I sonetti di William Shakespeare al teatro Foce di Lugano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.