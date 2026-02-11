Un attacco russo con un drone nella regione di Charkiv, nell’est dell’Ucraina, ha decimato una famiglia, uccidendo un padre e i tre figli piccoli, ha annunciato l’11 febbraio la procura regionale. “Una bambina di due anni e due bambini di un anno sono morti nell’attacco”, che ha colpito un edificio residenziale a Bohoduchiv, vicino al confine russo, ha affermato. La madre, incinta di otto mesi, è rimasta ferita nell’esplosione. “Ha subìto un trauma cranico, un trauma acustico e delle ustioni”, ha riferito la procura. Bohoduchiv si trova nella regione di Charkiv, dove nelle ultime settimane le forze russe hanno intensificato gli attacchi, soprattutto contro le infrastrutture dei settori dell’energia e dei trasporti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un padre e i tre figli piccoli morti in un bombardamento russo nella regione di Charkiv

