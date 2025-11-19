Venti morti in un bombardamento russo a Ternopil Zelenskyj arriva in Turchia  

Internazionale.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 novembre almeno venti persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è in Turchia per cercare di rilanciare i negoziati di pace con la Russia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

venti morti in un bombardamento russo a ternopil zelenskyj arriva in turchia160160

© Internazionale.it - Venti morti in un bombardamento russo a Ternopil, Zelenskyj arriva in Turchia  

Argomenti simili trattati di recente

venti morti bombardamento russoVenti morti in un bombardamento russo a Ternopil, Zelenskyj arriva in Turchia - Il 19 novembre almeno venti persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è in Turchia per cercare di rilanciare ... Da internazionale.it

venti morti bombardamento russoUcraina, bombardamenti russi su Ternopil e Kharkiv: morti e feriti - Ucraina citando la polizia, causati dagli attacchi russi che hanno colpito due grattacieli resid ... Lo riporta msn.com

venti morti bombardamento russoMassicci bombardamenti russi sulla capitale ucraina Kiev, almeno quattro morti - Nella notte tra il 13 e il 14 novembre la Russia ha condotto dei bombardamenti massicci sulla capitale ucraina Kiev, causando almeno quattro morti, mentre Mosca ha affermato di aver distrutto più di d ... Secondo internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Venti Morti Bombardamento Russo