Venti morti in un bombardamento russo a Ternopil Zelenskyj arriva in Turchia

Il 19 novembre almeno venti persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è in Turchia per cercare di rilanciare i negoziati di pace con la Russia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venti morti in un bombardamento russo a Ternopil, Zelenskyj arriva in Turchia

