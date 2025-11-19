Venticinque morti in un bombardamento russo a Ternopil Zelenskyj arriva in Turchia

Il 19 novembre almeno 25 persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è in Turchia per cercare di rilanciare i negoziati di pace con la Russia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venticinque morti in un bombardamento russo a Ternopil, Zelenskyj arriva in Turchia

