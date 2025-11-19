Venticinque morti in un bombardamento russo a Ternopil Zelenskyj arriva in Turchia  

19 nov 2025

Il 19 novembre almeno 25 persone sono morte in uno dei più sanguinosi attacchi russi nell’ovest dell’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è in Turchia per cercare di rilanciare i negoziati di pace con la Russia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Venticinque morti in un bombardamento russo a Ternopil, Zelenskyj arriva in Turchia  

