La Procura di Milano ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho-Glovo. La mossa arriva dopo le indagini sul contratto e sui diritti dei rider, che da tempo chiedono maggiori tutele. Ora si apre una nuova fase, con l’obiettivo di chiarire eventuali irregolarità e migliorare le condizioni di chi lavora in questo settore.

L’inchiesta della Procura di Milano, che lunedì ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo, segna una svolta. A 40mila rider in tutta Italia sarebbero stati pagati salari sotto la soglia di povertà, con compensi da 2,50-3,70 euro a consegna che significano 800-900 euro al mese per turni di lavoro massacranti. Più volte, su queste colonne, ci siamo occupati delle condizioni di lavoro dei ciclofattorini. A luglio 2024 raccontammo la storia di Gennaro, 50enne di Napoli che effettuava le consegne di sera e che nel weekend portava con sé la moglie. Un modo per trascorrere del tempo insieme ma, al contempo, la fotografia nitida di un sistema economico che trae profitto dalla precarietà, nascondendosi dietro la retorica dell’“autonomia” digitale e sfociando finanche in caporalato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Un contratto e più diritti: per i rider è tempo della svolta

