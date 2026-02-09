Porti più tempo per finire i progetti Pnrr in ritardo | svolta per Napoli e Salerno

Il governo ha deciso di dare più tempo a Napoli e Salerno per completare i progetti del Pnrr. Le scadenze sono state spostate, e si sta lavorando per rafforzare le misure di sostegno e rivedere le priorità degli investimenti. La svolta arriva dopo i ritardi accumulati e punta a dare respiro alle città coinvolte.

Il governo spinge l'acceleratore sul Pnrr, rafforza le misure a sostegno e ridisegna la mappatura degli investimenti. Restano le opere finanziate con i fondi complementari del Pnrr. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto sia una diversa modulazione temporale delle risorse nazionali che un taglio, nella misura di complessivi 141,68 milioni di euro, su alcune misure attuative. Con una recente nota a firma del direttore generale porti, logistica e Intermodalità, Donato Liguori, indirizzata a tutte le 16 Autorità di Sistema Portuali, il ministero ha messo in evidenza che l'articolo 3 del dl del 29 ottobre 2025, n.

