Il concerto di Capodanno 2026 a Roma si presenta come l’evento gratuito imperdibile del 31 dicembre, offrendo un’occasione unica per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo in compagnia. Un appuntamento che, tra musica e festa, promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti.

Siamo a metà dicembre e la domanda “ che fai a capodanno?” già riecheggia in tutte le conversazioni, tra programmi da definire, inviti da incastrare e il desiderio di iniziare il nuovo anno nel modo giusto. A Roma, come da tradizione, la risposta passa da un grande evento collettivo: il Concerto di Capodanno 2026, un appuntamento gratuito che trasforma la notte del 31 dicembre in una festa aperta a tutti, nel cuore simbolico della città. Roma: il concerto gratuito di Capodanno al Circo Massimo. Anche per il Capodanno 2026, Roma Capitale ha confermato il grande concerto di San Silvestro al Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città. Funweek.it

New Year's Concert - 2025

Concerto di Capodanno 2026 a Roma: l’evento gratuito da non perdere il 31 dicembre - A Roma la risposta è il Concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026. funweek.it