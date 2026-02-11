Carmignano si prepara a vivere un anno ricco di sagre e feste popolari. Tra le più attese ci sono il San Michele a fine settembre, la festa del vino nella notte di San Lorenzo e l’antica Fiera “Dicembre con gusto”. Le strade del paese si riempiranno di musica, sapori e tradizioni che attirano visitatori da tutta Italia.

Carmignano è rinomato per le sue feste e le manifestazioni di importanza nazionale. Le feste più conosciute sono il San Michele a fine settembre, la festa del vino nella notte di San Lorenzo il 10 agosto, l’antica Fiera detta “ Dicembre con gusto “ e altre. Ma Carmignano offre molto di più: ci sono feste ugualmente bellissime ma meno conosciute. Degli esempi sono la festa etrusca a Comeana a luglio e la sagra della ciliegia a Bacchereto. La prima nasce come rievocazione storica per far conoscere la società, le tradizioni, le origini Etrusche di Carmignano. Nei giorni della festa accanto al Tumulo, un sepolcro, di Montefortini a Comeana si svolgono laboratori a tema per i bambini e ragazzi, ci sono bancarelle dove puoi creare la tua coroncina di fiori personalizzata come era in uso presso gli Etruschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un calendario di sagre e feste popolari tutto l’anno

Approfondimenti su Carmignano Feste

Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, la Campania si anima con una serie di eventi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Carmignano Feste

Argomenti discussi: Un calendario di sagre e feste popolari tutto l’anno; Cosa fare in Piemonte nel weekend del 7 e 8 febbraio; Sagre, carnevali, mercatini e sapori d’inverno: il Piemonte si anima nel weekend 7-8 febbraio 2026; Un weekend spassoso con il Carnevale dei Ragazzi, le sagre, la fagiolata infernale e Luca Bizzarri.

Sagre, festival e carnevali: cosa fare nel weekend dal 6 all’8 febbraio a Milano e in LombardiaMilano, 6 febbraio 2026 – Il fine settimana dal 6 all’8 febbraio 2026 offre in Lombardia un ricco calendario di appuntamenti tra cibo, tradizione e cultura. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ... ilgiorno.it

Calendario delle sagre a Castiglion Fiorentino, c'è tempo fino al 31 dicembreArezzo, 5 dicembre 2025 – Calendario delle sagre a Castiglion Fiorentino, c'è tempo fino al 31 dicembre. Prorogato al prossimo 31 dicembre il termine ultimo per calendarizzare le iniziative ... lanazione.it

Ecco le sagre in programma per questo weekend, fino al 17 febbraio Clicca qui per il calendario completo delle sagre in arrivo EMILIA: https://www.sagreinemilia.it/ ROMAGNA: https://www.sagreinromagna.it/ #sagreinromagna #sagreinemilia #destin - facebook.com facebook