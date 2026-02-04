Sagre e Feste in Campania da giovedì 5 a domenica 8 febbraio 2026

Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, la Campania si anima con una serie di eventi. Tra Carnevale, musica e degustazioni di prodotti locali, le piazze si riempiono di colori e allegria. Sono quattro giorni pieni di festa, con tante sagre e iniziative che attirano residenti e visitatori. La regione si prepara a vivere momenti di spensieratezza e tradizione, con appuntamenti che coinvolgono tutta la comunità.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 5 a domenica 8 febbraio 2026 sarà pieno di appuntamenti con Feste di Carnevale, musica e degustazioni di prodotti tipici campani. L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00 Domenica apertura stand ore 15.30 con “Aspettando Carnevale nelle Contrade” Quattro giorni per festeggiare l’amore su una delle passeggiate lungomare più belle d’Italia. Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, dalle ore 10 a mezzanotte, Salerno in love promette una romantica atmosfera, tra installazioni per realizzare fotografie uniche, iniziative, spettacoli, degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze. 🔗 Leggi su 2anews.it

Dal giovedì 15 a domenica 18 gennaio 2026, la Campania ospiterà numerosi eventi dedicati alle tradizioni locali.

Durante il periodo da giovedì 22 a domenica 25 gennaio 2026, in Campania si svolgeranno diverse sagre e feste locali.

