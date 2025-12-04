Nel Calendario Lavazza 2026 Pleasure Makes Us Human scattato da Alex Webb risplende un’italianità luminosa vivace fatta di piazze di paese bocciofile traghetti feste popolari e momenti quotidiani in cui la socialità nasce attorno a un caffè

L ’edizione 2026 del Calendario Lavazza “Pleasure Makes Us Human” scattato da Alex Webb racconta un’italianità luminosa, viva e autentica, fatta di piazze di paese, bocciofile, traghetti, feste popolari e momenti quotidiani in cui la socialità nasce attorno a un caffè. Lavazza, l’attenzione per l’ambiente è anche nelle capsule carbon neutral X Il Calendario Lavazza 2026. Il progetto, sviluppato con la direzione creativa di Michele Mariani, è un viaggio in 12 tappe che restituisce una sorta di “ dolce vita contemporanea”: non nostalgica, ma reale, imperfetta e piena di energia. Webb mette in scena situazioni vere, dove ogni gesto accade realmente, mentre la tazzina – mai protagonista forzata – diventa parte naturale del racconto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel Calendario Lavazza 2026 "Pleasure Makes Us Human" scattato da Alex Webb risplende un’italianità luminosa, vivace, fatta di piazze di paese, bocciofile, traghetti, feste popolari e momenti quotidiani in cui la socialità nasce attorno a un caffè

