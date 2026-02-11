La Rai perde i diritti delle ATP Finals di tennis, che ora vanno a Mediaset. La rete privata ha firmato un accordo per trasmettere in chiaro le finali a partire dal 2026, rafforzando così la propria offerta di grandi eventi sportivi visibili senza abbonamento. Sinner, invece, torna al centro di un caso politico, facendo salire la tensione nel mondo del tennis e della politica italiana.

“ Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro “. Con una nota stampa l’azienda conferma la notizia anticipata da Dagospia. Un colpo a sorpresa per il Biscione e i l ko tecnico per il servizio pubblico che saluta il torneo di tennis: “L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale”, continua Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un altro smacco per la Rai: Mediaset si prende i diritti tv delle Atp Finals di tennis. E Sinner diventa un caso politico

Approfondimenti su ATP Finals

Dal 2026, le ATP Finals, uno degli appuntamenti più importanti del tennis maschile, passeranno in esclusiva su Mediaset.

Mediaset si prepara a trasmettere le ATP Finals al posto della Rai.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su ATP Finals

Argomenti discussi: La Germania valuta di unirsi alla joint venture Roma-Londra-Tokyo per il caccia del futuro Gcap: smacco per la Francia; Che smacco per Malagò: perde la corsa a un posto nell’esecutivo del Cio, beffato in casa dal cileno…; E ora i penalisti sussurrano: Va bene pure la destra-destra, il No va sconfitto; Andrea Pucci, Sanremo e l’egemonia della risata.

DALLA GERMANIA/ Dopo la rivincita dei Pigs, un altro smacco per Berlino arriva da EstPer la Germania la situazione non è facile a livello economico. Il Governo Merz fatica a varare le riforme e AfD sale nei sondaggi STOCCARDA – Il mondo va a rovescio. Mentre Francia e Germania sono ... ilsussidiario.net

Un altro smacco per l'Inghilterra: Musah sceglie gli USA. Ma poteva essere anche italianoDopo aver perso Jamal Musiala, che ha deciso di giocare per la Nazionale tedesca, la Federcalcio inglese non avrà a disposizione nemmeno Yunus Musah. Classe 2002, l'esterno offensivo del Valencia ... m.tuttomercatoweb.com

Dopo la figuraccia fatta fare da Petrecca alla Rai e all’Italia all’inaugurazione delle Olimpiadi, TeleMeloni perde anche i diritti degli Atp Finals. I vertici Rai sono più impegnati a difendere la poltrona di Petrecca che a occuparsi delle legittime aspirazioni di chi p - facebook.com facebook

Mediaset si aggiudica i diritti per trasmettere in chiaro le Atp Finals fino dal 2026 x.com