Produzione industriale ottobre 2025 | calo dell’1% rispetto a settembre

Puntomagazine.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottobre 2025, la produzione industriale registra un calo dell’1% rispetto a settembre, secondo i dati ISTAT. La variazione evidenzia un andamento contrastante tra i settori, con un leggero aumento dell’energia e un calo dei beni di consumo. Questi dati offrono uno sguardo sulla fase attuale del settore industriale italiano.

L’indice ISTAT mostra una flessione della produzione industriale a ottobre 2025, con energia in lieve crescita e beni di consumo in calo. Produzione industriale: ottobre 2025 segna una nuova flessione, energia in controtendenza. Secondo i dati ISTAT, a ottobre 2025 l’indice destagionalizzato della produzione industriale italiana registra una diminuzione dell’1% rispetto a settembre. Anche la media del trimestre agosto-ottobre mostra un calo dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando una fase di debolezza del comparto manifatturiero nazionale. Andamento per raggruppamenti: energia in crescita, cali diffusi altrove. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

produzione industriale ottobre 2025 calo dell82171 rispetto a settembre

© Puntomagazine.it - Produzione industriale ottobre 2025: calo dell’1% rispetto a settembre

Made in Italy alimentare traina produzione industriale: +5,7%

Marinelli (Pd): “Con Stellantis -31,5% di produzione: la crisi industriale è ormai strutturale, Marsilio si occupi davvero di lavoro"

Produzione industriale in caduta: ad agosto -2,4% su luglio. Lo rivelano gli ultimi dati Istat

Istat, produzione industriale ancora in affanno: -1% a ottobre. Bene solo l’energia - Al netto degli effetti di calendario, a ottobre 2025 l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a ottobre 2024). Segnala repubblica.it