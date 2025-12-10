Produzione industriale ottobre 2025 | calo dell’1% rispetto a settembre
A ottobre 2025, la produzione industriale registra un calo dell’1% rispetto a settembre, secondo i dati ISTAT. La variazione evidenzia un andamento contrastante tra i settori, con un leggero aumento dell’energia e un calo dei beni di consumo. Questi dati offrono uno sguardo sulla fase attuale del settore industriale italiano.
L’indice ISTAT mostra una flessione della produzione industriale a ottobre 2025, con energia in lieve crescita e beni di consumo in calo. Produzione industriale: ottobre 2025 segna una nuova flessione, energia in controtendenza. Secondo i dati ISTAT, a ottobre 2025 l’indice destagionalizzato della produzione industriale italiana registra una diminuzione dell’1% rispetto a settembre. Anche la media del trimestre agosto-ottobre mostra un calo dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando una fase di debolezza del comparto manifatturiero nazionale. Andamento per raggruppamenti: energia in crescita, cali diffusi altrove. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
