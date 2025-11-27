Obiettivo Montagna | il Cai lancia un corso di fotografia dedicato agli appassionati

Il Club Alpino Italiano apre una finestra sull'arte di raccontare la montagna attraverso le immagini con "Obiettivo Montagna – Discorsi di Fotografia e di Montagna", un nuovo corso pensato per avvicinare soci e appassionati al linguaggio fotografico in ambiente naturale.

