Otto agenti in prova rafforzano l' organico della Polizia stradale

Otto giovani agenti, tre donne e cinque uomini, sono arrivati alla Polizia Stradale di Piacenza. Sono in prova e stanno completando il loro periodo di formazione, che finirà prima dell’estate. Dopo aver superato questa fase, diventeranno ufficialmente agenti.

Alla caserma di via Castello, da sempre sotto organico, arriveranno inoltre anche due ispettori e altri due agenti effettivi Otto agenti in prova sono stati destinati alla Polizia Stradale di Piacenza. Si tratta di 3 donne e 5 uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che attualmente stanno svolgendo il periodo di formazione pratica, che si concluderà alle porte dell'estate, al termine del quale diventeranno agenti effettivi. Durante il percorso di prova, i giovani operatori affronteranno corsi di aggiornamento sulla normativa del Codice della Strada, sulle procedure di rilevamento dei sinistri stradali e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre a un addestramento alle tecniche operative specialistiche proprie della Polizia Stradale.

