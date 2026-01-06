La nuova ciclabile del sottovia Quintino Sella critiche dalla Consulta mobilità sostenibile

La Consulta comunale di Bari per la mobilità sostenibile ha espresso critiche riguardo al progetto esecutivo della nuova pista ciclabile nel sottovia Quintino Sella, approvato recentemente dal Comune. La loro osservazione riguarda aspetti tecnici e di sostenibilità, sollevando un dibattito sulla realizzazione di questa infrastruttura. La questione evidenzia l’importanza di un confronto approfondito tra amministrazione e rappresentanti della mobilità sostenibile.

La Consulta comunale di Bari della mobilità sostenibile critica il progetto esecutivo per la realizzazione di una pista ciclabile nel sottovia Quintino Sella, recentemente approvato dal Comune.Come sarà la nuova pista ciclabileIl cantiere, da 2,3 milioni di euro, consentirà entro 450 giorni.

